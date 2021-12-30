В США заявили про спалах заражень небезпечним грибком: стійкий до всіх препаратів

"Candida auris, смертельний, стійкий до препаратів грибок, виявлений у трьох пацієнтів із Сейлема (штат Орегон), що стало першим випадком інфекції у штаті", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що перший випадок зараження був виявлений у лікарні Сейлема 11 грудня. Другий та третій були зафіксовані 23 та 27 грудня відповідно.

"Candida auris - новий патоген, що викликає занепокоєння, тому що він може викликати серйозні інфекції, особливо у людей із хронічними захворюваннями, і може бути стійким до протигрибкових препаратів", - пояснюється в повідомленні.

Наразі Управління охорони здоров'я США працює з місцевими партнерами та CDC над розслідуванням цього спалаху.

За даними органів охорони здоров'я країни, з 2013 року в США було зареєстровано понад 1 150 клінічних випадків Candida auris.

Крім цього, у 2019 році спалах цього грибка стався у лікарнях Великобританії, було заражено 200 людей, загинуло 8 пацієнтів.