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В США заявили про спалах заражень небезпечним грибком: стійкий до всіх препаратів

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США, Четвер 30 грудня 2021 08:56
В США заявили про спалах заражень небезпечним грибком: стійкий до всіх препаратів Фото: в США заявили про спалах заражень небезпечним грибком (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В американському штаті Орегон вперше зафіксували спалах зараження небезпечним грибком Candida auris, стійким до препаратів. За останніми даними, підтверджено 3 випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Beckers Hospital Review.

"Candida auris, смертельний, стійкий до препаратів грибок, виявлений у трьох пацієнтів із Сейлема (штат Орегон), що стало першим випадком інфекції у штаті", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що перший випадок зараження був виявлений у лікарні Сейлема 11 грудня. Другий та третій були зафіксовані 23 та 27 грудня відповідно.

"Candida auris - новий патоген, що викликає занепокоєння, тому що він може викликати серйозні інфекції, особливо у людей із хронічними захворюваннями, і може бути стійким до протигрибкових препаратів", - пояснюється в повідомленні.

Наразі Управління охорони здоров'я США працює з місцевими партнерами та CDC над розслідуванням цього спалаху.

За даними органів охорони здоров'я країни, з 2013 року в США було зареєстровано понад 1 150 клінічних випадків Candida auris.

Крім цього, у 2019 році спалах цього грибка стався у лікарнях Великобританії, було заражено 200 людей, загинуло 8 пацієнтів.

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