США заявили, що Росію чекають "не просто" санкції за масштабну кібератаку

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська сторона у питанні реагування на кібератаки Росії готові застосувати не тільки механізм санкцій. Розробка відповідних заходів може тривати тиждень.

За його словами, на даний момент розвідка США займається визначенням збитку, який був здійснений під час атак на американські відомства, а також встановлення осіб, які до цього причетні.

"Відповідь буде включати набір інструментів - видимих і невидимих. Це будуть не просто санкції", - підкреслив Салліван.