У США заявили, що Росія не отримала територіальних здобутків у наступі на Донбасі, - CNN

Високопоставлені чиновники з США заявили, що на початку розширеного наступу Росії на Донбасі, країна-агресор не мала жодних серйозних територіальних здобутків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Раніше ми повідомляли, що США та Канада заявили, що передадуть артилерію Україні.
Також ми писали, що у США працюють над постачанням зброї в Україну з "безпрецедентною" швидкістю.
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