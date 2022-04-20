У США заявили, що Росія не отримала територіальних здобутків у наступі на Донбасі, - CNN

Високопоставлені чиновники з США заявили, що на початку розширеного наступу Росії на Донбасі, країна-агресор не мала жодних серйозних територіальних здобутків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Раніше ми повідомляли, що США та Канада заявили, що передадуть артилерію Україні.

Також ми писали, що у США працюють над постачанням зброї в Україну з "безпрецедентною" швидкістю.

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