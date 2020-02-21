У США заявили про нові випадки захворювання коронавірусом

Кількість інфікованих китайським коронавірусом COVID-19 у США зросла як мінімум до 34 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що 13 випадків зараження були діагностовані в американців, які повернулися в США з-за кордону.

Ще у 21 людини вірус виявили після їх повернення з круїзного лайнера Diamond Princess.

За словами голови Національного центру імунізації США Ненсі Месоньє, хворі контактували з іншими евакуйованими з корабля американцями, які все ще знаходяться на карантині. Отже, кількість інфікованих коронавірусом може бути значно більшою, пояснила Месоньє.

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих на лайнері Diamond Princess становить 621 осіб. У середу, 19 лютого, на круїзному лайнері частково зняли карантин. Після двох тижнів карантину перші 500 пасажирів лайнера зійшли на берег. Всього на борту 3700 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 21 лютого, за межами Китаю Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала 1152 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у 26 країнах.