У США застрелили дослідника коронавіруса

В штаті Пенсильванія (США) застрелили професора університету Пітсбурга Бінга Лю, який досліджував коронавірус. Про це повідомляє CNN із посиланням на поліцію в окрузі Росс.

Професора знайшли з вогнепальними пораненнями, біля його будинку знайшли мертвим в авто ще одного чоловіка.

"Професор Пітсбургського університету, який був близький до виявлення "дуже вагомих результатів" у дослідженні COVID-19, був застрелений на вихідних", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також вважать, що чоловіки знали один одного. Однак мотив вбивства досі невідомий.

Нагадаємо, між США і Китаєм утворився конфліктів через виникнення коронавірусу. У США вважають, що він був спеціально створений за замовленням влади КНР, а в Китаї це спростовують. Дійшло до того, що Америка припинила фінансування ВООЗ, яку підозрює у змові з китайською владою.

Зокрема, посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія. Він заявив, що про це свідчить послідовність генів у COVID-19.