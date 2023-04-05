США ответили на упреки Путина о причастности к "терактам"

По его словам, участие американской разведки направлено на помощь украинцам в защите их территории.

"С первых дней этой войны мы предоставляем разведданные и информационную поддержку ВСУ, чтобы они могли лучше защищаться, проводить операции и продолжать попытки вернуть территории, которые россияне незаконно отобрали у них во время вторжения - фактически, даже с 2014 года", - заявил Кирби.

Напомним, сегодня Путин на заседании Совбеза России обвинил спецслужбы Запада а "терактах" на оккупированных территориях Украины и в России. В то же время, российский диктатор не привел конкретных доказательств своего утверждения.

Ранее в Санкт-Петербурге был ликвидирован российский пропагандист Владлен Татарский. Правоохранители страны-агрессора якобы увидели в инциденте "украинский след".

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