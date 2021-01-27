ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США закуплять ще 200 млн доз вакцин від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Американська влада має намір закупити ще 200 млн доз вакцини Pfizer і Moderna влітку цього року. Загальна кількість куплених США вакцин складе 600 млн доз.

Популярні новини

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі, передає NBC.

Обидві вакцини вимагають застосування двох доз, щоб убезпечити людину від коронавірусу.

"Цього буде достатньо, щоб вакцинувати 300 млн американців і перемогти пандемію", - сказав Байден.

Нагадаємо, голова апарату Білого Дому Рон Клейн заявив, що у команди попереднього президента Дональда Трампа не було плану вакцинації США від коронавірусу.

Раніше Джо Байден заявив, що у боротьбі з коронавірусом "не можна втрачати ні секунди".

Зазначимо, після інавгурації Байден почав свою роботу з підписання 17 виконавчих документів, спрямованих на боротьбу з пандемією коронавірусу, зміною клімату і расовою нерівністю, а також скасування деяких заходів політики, введених його попередником Дональдом Трампом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВакцинаСполучені Штати Америки