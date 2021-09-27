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США закриють кордон для вакцинованих "Спутником V" туристів, - WP

Автор: Сергій Пишкін

В листопаді Сполучені Штати Америки закриють кордон для туристів, які щепленні не схваленими ВООЗ вакцинами. Російський "Спутник V" не входить до цього списку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

В списку схвалених ВООЗ вакцин відзначаються Pfizer, Moderna, Sinopharm й Sinovac. "Супутник V" й надалі не входить до вищезгаданої категорії.

Зазначається, що раніше для росіян, аби потрапити до США, необхідно було мати візу та негативний тест на коронавірус.

Зрештою, через нові правила постраждають не лише росіяни, які вакцинувалися "Супутником", але і інші країни в які Росія транспортувала свій препарат.

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Сполучені Штати АмерикиКоронавірусВакцинація