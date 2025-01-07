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В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа: как уберечься от болезни

Фото: Куры на птицеферме (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В американском штате Луизиана зарегистрирован первый летальный случай заболевания человека птичьим гриппом H5N1 в США. Умершему было 65 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что у умершего мужчины были сопутствующие заболевания. Его госпитализировали в больницу после контакта с домашними и дикими птицами. Другие случаи заражения, связанные с этим пациентом, не выявлены.

По данным экспертов, штамм H5N1 является одним из самых опасных среди птичьих вирусов. С 2003 года в мире зарегистрировано около 900 случаев заболевания людей H5N1, и половина из них привела к смерти больных.

У пациента из Луизианы был обнаружен вариант вируса D1.1, который циркулирует среди диких птиц и домашней птицы. Предварительный анализ показал, что вирус претерпел мутации, которые могут облегчить передачу от человека к человеку. Однако пока нет подтверждений такого распространения.

Как уберечься от птичьего гриппа

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что угроза для населения остается низкой. В то же время они рекомендуют людям, которые контактируют с птицами, соблюдать меры безопасности:

  • избегать контакта с больными или мертвыми животными и их экскрементами
  • не приносить диких животных в свои дома
  • готовить продукты животного происхождения при надлежащей температуре, избегая употребления сырых продуктов
  • люди, которые контактировали с больными животными, должны следить за своим здоровьем в течение 10 дней

Врачи отмечают, что своевременная профилактика и избежание инфекций у животных снижают риски для людей.

Ранее РБК-Украина писало, что в Китае фиксируется резкий рост случаев респираторных заболеваний, вызванных вирусом HMPV. Это вызывает беспокойство из-за возможности новой эпидемии. Больницы переполнены пациентами, а ситуация напоминает начало пандемии COVID-19. Соседние страны, в частности Индонезия, Индия и Япония, призвали своих граждан внимательно следить за развитием событий и соблюдать меры безопасности.

Вирус уже добрался до Украины. Так, в нашей стране зарегистрировано 13 случаев инфицирования метапневмовирусом человека (HMPV) с начала эпидемического сезона. В то же время реальное количество больных может быть значительно больше.

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