У США зафіксували випадок інфікування людини чумою

У штаті Каліфорнія (США) виявили зараження людини чумою. Востаннє там цю хворобу фіксували ще у 2015 році.

Про це повідомляє Los Angeles Time.

Як повідомляється, житель округу Ельдорадо, ймовірно, заразився після укусу блохи. У цьому районі з 2016 по 2019 рік були виявлені 20 гризунів-носіїв бацил чуми.

Зазначається, що останні випадки інфікування чумою були зафіксовані в Каліфорнії у двох жителів округу Лос-Анджелес. Ймовірно, вони були заражені під час відвідування Йосемітського національного парку на кордоні зі штатом Невада. Обидва пацієнти одужали.

У липні нинішнього року випадок зараження бубонною чумою був зареєстрований в штаті Колорадо.

За даними Центрів з контролю над захворюваннями і профілактиці, з початку минулого століття в США було зареєстровано близько тисячі випадків захворювання на чуму.

Нагадаємо, в липні цього року в Китаї зафіксували бубонну чуму, був оголошений третій рівень небезпеки на півночі Китаю, який триватиме в регіоні до кінця року і введені спеціальні заходи.

Крім того, в Китаї померла людина, яка хворіла на бубну чуму.