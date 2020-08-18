ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США зафіксували випадок інфікування людини чумою

Калифорния, Вівторок 18 серпня 2020 08:34
У США зафіксували випадок інфікування людини чумою
Фото: лікарі (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Вона була заражена, ймовірно, після укусу блохи

У штаті Каліфорнія (США) виявили зараження людини чумою. Востаннє там цю хворобу фіксували ще у 2015 році.

Про це повідомляє Los Angeles Time.

Як повідомляється, житель округу Ельдорадо, ймовірно, заразився після укусу блохи. У цьому районі з 2016 по 2019 рік були виявлені 20 гризунів-носіїв бацил чуми.

Зазначається, що останні випадки інфікування чумою були зафіксовані в Каліфорнії у двох жителів округу Лос-Анджелес. Ймовірно, вони були заражені під час відвідування Йосемітського національного парку на кордоні зі штатом Невада. Обидва пацієнти одужали.

У липні нинішнього року випадок зараження бубонною чумою був зареєстрований в штаті Колорадо.

За даними Центрів з контролю над захворюваннями і профілактиці, з початку минулого століття в США було зареєстровано близько тисячі випадків захворювання на чуму.

Нагадаємо, в липні цього року в Китаї зафіксували бубонну чуму, був оголошений третій рівень небезпеки на півночі Китаю, який триватиме в регіоні до кінця року і введені спеціальні заходи.

Крім того, в Китаї померла людина, яка хворіла на бубну чуму.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України чума
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся