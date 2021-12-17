У США зафіксували випадки міокардиту у дітей після вакцинації Pfizer

"Центр з контролю і профілактики захворювань США заявили в четвер, що отримали повідомлення про вісім випадків міокардиту (тип запалення серця), у дітей у віці 5-11 років", - пише видання.

При цьому в CDC відзначили, що частота випадків міокардиту у хлопчиків у віці від 16-17 років може становити більше 69 випадків на мільйон після двох введених доз. А також майже 40 випадків на мільйон після другої дози у молодих людей у віці 12-15 років.

Поки в центрі з контролю і профілактики захворювань США не підтвердили зв'язок між випадками міокардиту і введеної пацієнтам вакциною. Однак, в установі зазначили, що на момент вивчення даних було зроблено більше семи млн вакцинацій віковій групі від 5 до 11 років. Діти отримали 5,1 млн перших доз і 2 млн других доз.

Згідно з даними CDC, всі зафіксовані випадки міокардиту мали легкі наслідки для пацієнтів.