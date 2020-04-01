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В США зафіксували рекорд смертності від коронавіруса за добу

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 11:47
В США зафіксували рекорд смертності від коронавіруса за добу
Ілюстративне фото (freepik)

Всього в США померли 4056 осіб

У США за 31 березня від коронавіруса померли більш 912 осіб, що є найбільшою кількістю жертв за добу з початку пандемії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані статистики захворювань коронавірусом Worldometers.

При цьому США вийшли на перше місце в світі за кількістю смертей за минулу добу. Всього за 31 березня у світі жертвами коронавіруса стали 4553 людини. Крім США найбільше смертей зафіксовано в Італії (837), Іспанії (748), Франції (499) і Великобританії (381).

Зазначимо, всього в світі за станом на 1 квітня зафіксовано 860 927 випадків інфікування COVID-19. З них 42 361 чоловік помер. США займають перше місце за кількість захворювань 188 592. В Італії захворіли понад 105 тисяч осіб. Найбільша кількість смертей від коронавіруса зафіксовано в Італії (12 428), Іспанії (8 464) і США (4 056).

В США зафіксували рекорд смертності від коронавіруса за добу

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що експерти в адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що смертність в Америці може скласти до 2,2 млн осіб при несприятливому розвитку ситуації.

Також Трамп заявив, що наступні два тижні будуть дуже болісними для США у світлі боротьби з коронавірусом. Також президент закликав американців дотримуватися всіх вказівок протягом наступних 30 днів.

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