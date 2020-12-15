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В США зафіксували перший випадок COVID-19 у дикої норки

Вівторок 15 грудня 2020 11:20
В США зафіксували перший випадок COVID-19 у дикої норки
Фото: норка (pixabay.com)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство сільського господарства США підтвердило перший випадок зараження коронавірусом дикої тварини. Інфекцію виявили у норки в штаті Юта.

Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, коронавірус був зафіксований у норки під час епідеміологічного спостереження за дикою природою навколо ферм, де були зареєстровані випадки інфікування. Це перший випадок зараження SARS-CoV-2 у дикої тварини на вільному вигулі.

У відомстві підкреслили, що зразки для аналізу були взяті у декількох представників різних видів диких тварин, їх тести показали негативний результат.

Міністерство вже повідомило Всесвітню організацію охорони здоров'я про недавній випадок зараження, проте вказало, що на даний момент доказів широкого розповсюдження коронавірусу серед диких популяцій тварин навколо норкових ферм немає.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу уряд прийняв рішення знищити всіх норок в країні.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що таке рішення уряду було поспішним.

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