У США затримали трьох осіб за підготовку масових розстрілів

У Сполучених Штатах Америки затримали трьох осіб за підозрою у підготовці масових розстрілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Повідомляється, що в штаті Коннектикут заарештували 22-річного Брендона Вагшола після того, як правоохоронці з повідомлень в Facebook дізналися, що він готує масову стрілянину. У ході обшуків оперативники виявили в його будинку декілька видів зброї, у тому числі пістолет, гвинтівку, приціл з лазером, патрони, бронежилет, шолом та інше тактичне спорядження.

Фото: Брендон Вашгол (СNN)

У штаті Флорида заарештували Трістана Скотт Вікса після того, як він відправив своїй колишній дівчині кілька смс, в яких погрожував вчинити масову стрілянину. Колишня дівчина попередила влади, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 25-річний чоловік написав, що хоче відкрити вогонь по великому натовпі людей і вже визначив для цього місце.

"Школа - слабка мета. Я б з більшою ймовірністю відкрив вогонь по великому натовпу людей з відстані трьох миль. Я б хотів побити світовий рекорд по найдовшому підтвердженому вбивству", - інформує поліція про вміст повідомлення.

Фото: Трістан Скотт Вікс (СNN)

А в штаті Огайо 20-річний Джеймс Патрік Рирдон був заарештований за звинуваченням у загрозі розстрілу в єврейському общинному центрі Янгстауна. Про те, що Рирдон готує масові розстріли, поліція дізналася з його акаунтів в соцмережах. В ході обшуків правоохоронці виявили у нього схованку зі зброєю та боєприпасами. Рирдон був арештований і буде притягнутий до суду найближчим часом.

Фото: Джеймс Патрік Рирдон (СNN)

Нагадаємо, 16 серпня в університеті Алабами невідомі влаштували стрілянину. В результаті дві людини загинули і троє отримали поранення.

Раніше в США протягом тижня щонайменше вісім супермаркетів торговельної мережі Walmart отримали погрози про збройний напад.