У США заблокували будівлю Пентагону. Поряд з ним чули стрілянину

"Пентагон зараз заблокований через інцидент в транзитному центрі Пентагону. Ми просимо публіку уникати цього району. Більш детальна інформація буде найближчим часом", - повідомили в Пентагоні.

За даними агентства AP, Пентагон заблокували після того, як біля платформи станції метро було здійснено кілька пострілів. Джерела AP кажуть, що щонайменше одна людина була вбита.

Ця станція метро є частиною центру транзитних перевезень Пентагону.