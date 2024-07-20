В США арестовали мужчину, который угрожал убить Трампа и Вэнса

Согласно заявлению полицейского управления города Джупитер, Майкл Уайзман был арестован вчера, 19 июля, по обвинению в письменных угрозах убийством в соцсетях.

В полиции отметили, что изучив сообщения и аккаунт подозреваемого в Facebook, детективы JPD обнаружили, что Уайзман неоднократно угрожал Трампу и Вэнсу - людям, которые ранее на этой неделе стали кандидатами от республиканцев на пост президента и вице-президента соответственно.

"Также поступали угрозы причинения телесных повреждений членам семей Трампа и Вэнса", - говорится в заявлении.

Sky News добавили, что арест произошел менее чем через неделю после покушения на кандидата в президенты США.