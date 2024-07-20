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В США арестовали мужчину, который угрожал убить Трампа и Вэнса

Фото: полиция США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В США арестовали мужчину, который письменно угрожал убийством кандидату в президенты США Дональду Трампу и его напарнику Джей Ди Вэнсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно заявлению полицейского управления города Джупитер, Майкл Уайзман был арестован вчера, 19 июля, по обвинению в письменных угрозах убийством в соцсетях.

В полиции отметили, что изучив сообщения и аккаунт подозреваемого в Facebook, детективы JPD обнаружили, что Уайзман неоднократно угрожал Трампу и Вэнсу - людям, которые ранее на этой неделе стали кандидатами от республиканцев на пост президента и вице-президента соответственно.

"Также поступали угрозы причинения телесных повреждений членам семей Трампа и Вэнса", - говорится в заявлении.

Sky News добавили, что арест произошел менее чем через неделю после покушения на кандидата в президенты США.

Предыстория

Напомним, что в субботу, 13 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение. В него стреляли во время митинга в штате Пенсильвания и прострелили правое ухо.

Стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который согласно списку избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем. Злоумышленника ликвидировали на месте стрельбы.

В результате атаки был убит один мужчина, еще двое - тяжело ранены.

Позже стало известно, что Томас Крукс, совершавший нападение на Трампа, за несколько дней до стрельбы писал в сети угрозы. Он публиковал их на игровой платформе Steam.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп