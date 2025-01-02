В США выясняют, связан ли взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане

"Мы расследуем любую связь с тем, что произошло в Новом Орлеане, а также с другими нападениями, которые происходят по всему миру", - заявил шериф департамента полиции Лас-Вегаса Кевин Макмехилл.

Он также отметил, что правоохранители работают над тем, чтобы установить, связан ли взрыв возле отеля Trump Las Vegas с ИГИЛ. Однако, по словам шерифа, пока "нет никаких признаков этого".

В ФБР считают, что взрыв Cybertruck был отдельным инцидентом.

Транспортные средства в обоих инцидентах были арендованы через Turo - платформу, которая позволяет владельцам сдавать свои автомобили в аренду.