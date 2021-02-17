У США виявили гібридний штам коронавірусу

У Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу. Він являє собою злиття "американської" та "британської" мутацій SARS-CoV-2.
Про це повідомляє Daily Mail.
Гібридний штам коронавірусу виявила доктор Бетт Корбер з Лос-Аламоської національної лабораторії США, розташованої в штаті Нью-Мексико.
За її словами, нова мутація утворилася завдяки злиттю двох штамів: британського B. 1.1.7 і який зародився в США B. 1.429.
Зараз відомо лише про один випадок зараження новою мутацією вірусу. Поки про його заразності даних немає, однак не виключається, що інфікованих пацієнтів може бути більше.
Нагадаємо, раніше у Великобританії виявили ще один різновид коронавірусу. Вона вже встигла поширитися у загальній складності в десяти країнах.
Крім того, у Британії розробляють вакцину від коронавірусу, яка буде ефективна проти більшості штамів.
Очікується, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з плином часу стануть менш ефективними, оскільки вони будуть все менше справлятися з мутуючими штамами коронавірусу.
У ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.