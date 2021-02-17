У США виявили гібридний штам коронавірусу

У Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу. Він являє собою злиття "американської" та "британської" мутацій SARS-CoV-2.

Зараз відомо лише про один випадок зараження новою мутацією вірусу. Поки про його заразності даних немає, однак не виключається, що інфікованих пацієнтів може бути більше.

За її словами, нова мутація утворилася завдяки злиттю двох штамів: британського B. 1.1.7 і який зародився в США B. 1.429.

Нагадаємо, раніше у Великобританії виявили ще один різновид коронавірусу. Вона вже встигла поширитися у загальній складності в десяти країнах.

Крім того, у Британії розробляють вакцину від коронавірусу, яка буде ефективна проти більшості штамів.

Очікується, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з плином часу стануть менш ефективними, оскільки вони будуть все менше справлятися з мутуючими штамами коронавірусу.

У ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.