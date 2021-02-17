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У США виявили гібридний штам коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах виявили гібридний штам коронавірусу. Він являє собою злиття "американської" та "британської" мутацій SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Daily Mail.

Гібридний штам коронавірусу виявила доктор Бетт Корбер з Лос-Аламоської національної лабораторії США, розташованої в штаті Нью-Мексико.

За її словами, нова мутація утворилася завдяки злиттю двох штамів: британського B. 1.1.7 і який зародився в США B. 1.429.

Зараз відомо лише про один випадок зараження новою мутацією вірусу. Поки про його заразності даних немає, однак не виключається, що інфікованих пацієнтів може бути більше.

Нагадаємо, раніше у Великобританії виявили ще один різновид коронавірусу. Вона вже встигла поширитися у загальній складності в десяти країнах.

Крім того, у Британії розробляють вакцину від коронавірусу, яка буде ефективна проти більшості штамів.

Очікується, що вакцини Pfizer і AstraZeneca з плином часу стануть менш ефективними, оскільки вони будуть все менше справлятися з мутуючими штамами коронавірусу.

У ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКоронавірус
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