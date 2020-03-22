США вийшли на третє місце в світі за кількістю хворих коронавірусом

Сполучені Штати вийшли на третє місце за кількістю заражених вірусом COVID-19 після Китаю та Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу gisanddata.maps.arcgis.com, де в режимі реального часу публікуються оновлені статистичні дані щодо захворюваності коронавірусом.

Так, в США число інфікованих досягло 26 138 осіб. Найбільше захворілих у Нью-Йорку - 12,3 тис. осіб. Друге місце займає штат Вашингтон - там підтверджено 1793 випадки COVID-19. На третьому місці Каліфорнія, в якій 1407 хворих.

Загальне число смертей від коронавірусу в США досягло 323. Найбільше загиблих у штаті Вашингтон - 94. У Нью-Йорку зафіксовано 75 смертей, 25 - в Каліфорнії. Всього одужали 176 пацієнтів. Коронавірус виявлений у всіх американських штатах.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали терміни появи вакцини від коронавірусу. Розробка та випробування вакцини від нового коронавірусу займуть не менш як рік.

Зазначимо, на сьогодні у світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні 8 осіб одужали від коронавірусу. Всього в країні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.