У США видри з океанаріума заразились COVID-19
У США азійські видри з океанаріума Джорджії заразились коронавірусом. Тварин перевірили після прояву легких респіраторних симптомів.
Про це повідомляє Georgia Aquarium у Facebook.
У видр були чхання, нежить та незначна млявість, а дехто зі ссавців почав кашляти.
"Ми раді повідомити, що у них все добре і ми очікуємо їхнього повного одужання. Вони…перебувають під наглядом наших експертних груп з охорони здоров'я і догляду за тваринами", - повідомили в океанаріумі.
В адміністрації припускають, що видри могли заразитись від безсимптомного працівника, оскільки вони не мають прямих контактів з відвідувачами.
"Ймовірність передачі від тварини до людини неймовірно рідкісна", - наголосили в океанаріумі.
На початку квітня 2020 року повідомлялось, що у малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса (вік тигриці становить чотири роки), діагностований коронавірус.
А в листопаді 2020 у Данії знищили всіх норок з новим коронавірусом. Спочатку данський уряд планував знищити 17 млн норок з-за мутованого штаму коронавірусу. Щоправда потім міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.