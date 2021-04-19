У США видри з океанаріума заразились COVID-19

У США азійські видри з океанаріума Джорджії заразились коронавірусом . Тварин перевірили після прояву легких респіраторних симптомів.

Про це повідомляє Georgia Aquarium у Facebook.

У видр були чхання, нежить та незначна млявість, а дехто зі ссавців почав кашляти.

"Ми раді повідомити, що у них все добре і ми очікуємо їхнього повного одужання. Вони…перебувають під наглядом наших експертних груп з охорони здоров'я і догляду за тваринами", - повідомили в океанаріумі.

В адміністрації припускають, що видри могли заразитись від безсимптомного працівника, оскільки вони не мають прямих контактів з відвідувачами.

"Ймовірність передачі від тварини до людини неймовірно рідкісна", - наголосили в океанаріумі.