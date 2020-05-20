США виділили Україні 15,5 млн доларів на боротьбу з COVID-19

Фото: Білий будинок (wikimedia.org)

Всього з початку спалаху коронавірусу влада США виділила понад 900 млн доларів на допомогу країнам

США виділили Україні 15,5 млн доларів у вигляді медичної та гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19. У Держдепартаменті вважають, що ці кошти поліпшать можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

Всього з початку спалаху коронавірусу влада США виділила понад 900 млн доларів на "надзвичайну медичну, гуманітарну, економічну допомогу різним країнам, міжнародним і неурядовим організаціям по всьому світу.

Так, згідно зі звітом Вашингтона, Білорусь отримала від США 1,7 млн доларів, Казахстан - 3,1 млн доларів, Киргизія отримала в якості допомоги близько 900 тис. доларів, Таджикистан - 866 тисяч доларів, Туркменістан - 920 тис. доларів, Узбекистан - 3,9 млн доларів, Вірменія - 2,7 млн доларів, Азербайджан майже 3,6 млн доларів, Грузія - 2,7 млн доларів, Молдова - 2,2 млн доларів.

Нагадаємо, в Європейському союзі виділили Україні допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. Зокрема, Словаччина передала захисні маски, дезінфікуючі засоби, ковдри та інші предмети.

Автор: Анастасия Рокитна