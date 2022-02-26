RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США вводять санкції проти російського фонду "прямих інвестицій"

Автор: Артур Родивилов

США введуть санкції проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) на тлі ситуації на Україні. Обмеження включатимуть фінансові операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

"Міністр фінансів також введе повні блокуючі санкції проти російського фонду прямих інвестицій-фінансової структури, яка належить державі... відповідає за залучення капіталу в сектори російської економіки з високим потенціалом зростання", - заявила Псакі.

Тим часом Болгарія закрила повітряний простір для літаків Росії у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні. До подібного рішення також прийшли Чехія і Польща.

Нагадаємо, що Італія підтримує відключення Росії від SWIFT.

Зазначимо, що в ЄС вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України