У США вводять масочний режим на усіх видах транспорту через COVID-19

Масковий режим блокувався Трампом, але за Байдена маски стали обов'язковими

Центри США по контролю і профілактиці захворювань (CDC) випустили масштабний наказ, що вимагає використання масок практично на всіх видах громадського транспорту. Наказ набирає чинності з вівторка, 2 лютого.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Наказ вимагає, щоб всі пасажири літаків, кораблів, поїздів, метро, автобусів, таксі носили маски.

Президент Джо Байден 21 січня наказав державним органам "негайно вжити заходів", вимагаючи використання масок в аеропортах і на комерційних літаках, поїздах і морських судах загального користування, включаючи пороми, міжміські автобуси і всі види громадського транспорту.

За Дональда Трампа, який був президентом до 20 січня, вимога CDC про обов'язкове використання масок була заблокована, і замість цього агентство випустило лише суворі рекомендації щодо використання масок. Трамп також відкинув спроби Конгресу санкціонувати використання масок.

"Вимога масок на наших транспортних системах захистить американців і вселить упевненість в тому, що ми знову зможемо безпечно подорожувати навіть під час цієї пандемії", - йдеться в наказі CDC.

У той час як в літаках і більшості видів транспорту вже потрібні маски, згідно з наказом CDC відмова від носіння маски стане порушенням федерального закону, що може полегшити виконання вимог бортпровідниками і іншими особами.

У CDC заявили, що люди, які порушують наказ, потенційно можуть зіткнутися з кримінальним покаранням. Однак цивільні санкції розглядаються як більш вірогідні.

Нагадаємо, в Україні масковий режим є обов'язковим у всіх громадських місцях, у тому числі на транспорті.

Як повідомляло РБК-Україна, колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 465 доларів. Він відмовився носити маску в умовах поширення коронавірусу.