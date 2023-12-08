RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против полицейского из РФ за пытки антивоенных демонстрантов

Архивное фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 8 декабря, ввели санкции против полицейского из России. Он пытал демонстрантов, которые не поддерживали войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Отмечается, что ограничения были введены против сотрудника отделения полиции Братеево в Москве Ивана Рябова.

Вашингтон обвинил его в грубых нарушениях прав человека, а именно в пытках и жестоком, бесчеловечном, унижающем достоинство обращении и наказании российских демонстрантов, которые маршировали против полномасштабного вторжения России в Украину.

Также США ввели санкции против ряда лиц из Зимбабве, Уганды, Сирии, Судана, Южного Судана, Китая, Либерии, Ирана, Индонезии, Гаити, Демократической Республики Конго, Центральноафриканской Республики и Афганистана.

Санкции США против России

Вчера сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Британия ввели санкции против двух россиян, связанных с ФСБ РФ.

Также Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети оборонных закупок, поставлявшей электронику военного назначения в Российскую Федерацию.

Недавно Bloomberg писало, что в Палату представителей вынесли законопроект, позволяющий запретить импорт обогащенного российского урана в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине