США ввели санкції проти сотень військових з Росії та Білорусі. Серед них причетні до різні в Бучі

Сьогодні Держдепартамент США оголошує про низку заходів, спрямованих на підвищення індивідуальної відповідальності за порушення прав людини.

"Нова політика щодо візових обмежень поширюється на військових посадових осіб Російської Федерації та ватажків "ДНР" / "ЛНР". Члени сімей тих, хто підпадає під політику, також не матимуть права на отримання візи", - йдеться в повідомленні департаменту.

Візові обмеження діятимуть для 2596 військовослужбовців Російської Федерації та 13 білоруських військових.

"Російські війська вчинили військові злочини в Україні, вбили тисячі мирних жителів та створили гуманітарну катастрофу. У відповідь на це наклав візові обмеження на понад 2600 російських і білоруських військових та інших посадових осіб, які причетні до цього", - повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Серед тих, хто потрапив під санкції зокрема три білоруські чиновники - Дмитро Пауліченко, Юрій Сіваков та Віктор Шейман.

Найближчі члени сім’ї ти хто потрапив під санкції також не мають права на в’їзд до Сполучених Штатів, зокрема дружина Віктора Шеймана Олена Шейман та його дорослий син Сергій Шейман.