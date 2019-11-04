США ввели нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану та включило до списку санкцій дев’ятьох осіб з оточення верховного лідера країни аятола Алі Хаменеї, а також генеральний штаб Збройних сил Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що люди, що потрапили до списку санкцій, причетні до нападів на американські об’єкти за кордоном, а також до вбивств і тортур громадян Ірану.

"Серед тих, хто потрапив під санкції - син Хаменеї Моджтаба, начальник іранського генштабу генерал Мохаммад Багері, керівник адміністрації Хаменеї Мохаммад Голпаегані, а також Вахід Хаганіан, якого називають "правою рукою" іранського лідера", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Хаменеї заявив, що його країна буде зберігати заборону на будь-які переговори зі США. Він вважає, що "один із способів блокувати політичну інфільтрацію США - заборонити будь-які переговори".

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно Сполучені Штати Америки ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану. Під обмеження потрапили чотири види матеріалів, що Тегеран використовує в своїй програмі з виробництва ракет і ядерної зброї.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф закликав Сполучені Штати Америки повернутися до умов ядерної угоди 2015 року.