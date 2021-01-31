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У США вже ввели 30 млн доз COVID-вакцини

США, Неділя 31 січня 2021 05:09
У США вже ввели 30 млн доз COVID-вакцини
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

До 31 січня в США було поширено 50 млн доз вакцин від коронавірусу. Майже 30 млн доз вже введено.

Про це повідомив Центр з контролю і профілактики захворювань.

Першу дозу вакцини отримали вже понад 24 млн осіб, другу дозу - понад 5,2 млн. У 25 з 50 штатів на 100 тисяч населення припадає понад 9 тисяч тих, хто отримали хоч одну дозу вакцини.

У країні використовуються дві вакцини: від Moderna і Pfizer/BioNTech.

Раніше стало відомо, що в США коронавірус виявили у 26 млн 43 тисяч осіб. За останню добу в країні зареєстровано понад 166 тисяч нових випадків зараження.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

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