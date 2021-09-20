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США будуть пускати в країну тільки вакцинованих іноземців, - CNN

Автор: Дмитрий Кузнецов

США введуть вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх іноземців, що в'їжджають в країну. Крім того, Вашингтон планує послабити обмеження на в'їзд з Британії та ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, США зажадають, щоб дорослі іноземці, що в'їжджають в країну, були повністю щеплені від коронавірусу. Очікується, що про це Білий дім оголосить у понеділок, 20 вересня.

Крім того, співрозмовники видання повідомили про плани Вашингтона послабити обмеження на в'їзд з Британії та ЄС. Очікується, що пом'якшення почне діяти з листопада.

Нагадаємо, в кінці серпня ЄС повернув обмеження на в'їзд із США.

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