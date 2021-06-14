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У США введено майже 310 млн доз вакцин від коронавірусу

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Вашингтон, Понеділок 14 червня 2021 22:45
У США введено майже 310 млн доз вакцин від коронавірусу Фото: у США ввели майже 310 млн доз вакцини від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У США станом на ранок 14 червня введено майже 310 млн доз вакцин від коронавірусу. У країні повністю вакцинована майже половина населення.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Станом на ранок 14 червня в США ввели 309 322 545 доз вакцини від COVID-19 і розподілили 374 398 105 доз.

У CDC повідомили, що 174 234 573 людини отримали хоча б одну дозу, тоді як 144 919 339 чоловік повністю вакциновані.

Підрахунок станом на 6:00 ранку (за тихоокеанським часом) CDC включає дводозові вакцини Moderna (MRNA.O) і Pfizer / BioNTech (PFE.N), а також однодозову Johnson & Johnson (JNJ.N).

Нагадаємо, в США дозволять мандрівникам не одягати маски в аеропортах і на вокзалах. До такого висновку прийшли фахівці СDC.

Відзначити, США передадуть 500 млн доз вакцини Pfizer іншим країнам. Про це заявив президент США Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що штами коронавірусу отримали нові імена від ВОЗА. Деякі з них перейменували.

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