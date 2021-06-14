У США введено майже 310 млн доз вакцин від коронавірусу

У США станом на ранок 14 червня введено майже 310 млн доз вакцин від коронавірусу . У країні повністю вакцинована майже половина населення.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Станом на ранок 14 червня в США ввели 309 322 545 доз вакцини від COVID-19 і розподілили 374 398 105 доз.

У CDC повідомили, що 174 234 573 людини отримали хоча б одну дозу, тоді як 144 919 339 чоловік повністю вакциновані.

Підрахунок станом на 6:00 ранку (за тихоокеанським часом) CDC включає дводозові вакцини Moderna (MRNA.O) і Pfizer / BioNTech (PFE.N), а також однодозову Johnson & Johnson (JNJ.N).