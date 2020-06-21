У США під час протестів застрелили учасника мітингу, іншого поранили

У США під час акції протесту проти расизму в Сіетлі був убитий 19-річний хлопець. Він був смертельно поранений з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що ще одна людина поранена - він перебував у критичному стані в реанімації. Поліція Сіетла заявила, що розслідує цей випадок.

Повідомляється, що поліція Сіетла ще 8 червня покинула східну ділянку, де сталася стрілянина. Правоохоронці не можуть підібратися до району, який заблокували мітингувальники проти поліцейського насильства.

Тільки після отримання повідомлення про стрілянину з потерпілими поліція відреагувала і почала розслідування. За даними правоохоронців, підозрюваний або підозрювані зникли і все ще перебувають на волі. Чіткого опису стрілка немає. Протестувальники все ще блокують поліцію.

Зазначимо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почались після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Поліцейські застосували до нього жорсткий задушливий прийом.

Незабаром протести переросли в масові заворушення, під час яких поліція знову застосувала насильство - в Атланті був убитий 27-річний темношкірий житель міста Рэйшард Брукс. Заворушення спалахнули з новою силою. При цьому суд в Штатах звинуватив офіцера поліції Гарретта Рольфі у вбивстві Брукса.

Нагадаємо, колишній офіцер поліції Атланти Гаррет Рольф, звинувачений у вбивстві чорношкірого, нещодавно здався владі штату Джорджія, його звільнили під заставу.