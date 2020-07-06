У США під час святкувань пройшли масові розстріли: загинуло майже 30 людей

Трамп готовий ввести нацгвардію
У Сполучених Штатах під час святкування Дня незалежності пройшли масштабні заворушення із застосуванням вогнепальної зброї в декількох містах. В результаті загинули 27 людей.
Про це повідомляє Daily Mail.
Наголошується, що найбільші заворушення пройшли в Чикаго, в ході яких було вбито 17 людей, ще 63 були поранені. У Нью-Йорку поранення отримала 41 людина, як мінімум четверо загинули.
Також розстріли пройшли в ряді інших міст США:
Як написав у Twitter президент США Дональд Трамп, у разі потреби він готовий ввести на вулиці національну гвардію.
"Кількість злочинів в Чикаго і Нью-Йорку зростає. Федеральний уряд готовий і здатний допомогти, якщо буде прохання", - написав Трамп.
Раніше РБК-Україна писало, що під час святкування Дня незалежності в Чикаго відбулася стрілянина на сімейній вечірці, в ході якої було вбито п'ять осіб, серед яких двоє дітей.
Також повідомлялося, що 4 липня сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни, в результаті чого загинули дві людини.
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Автор: Игорь Литвиненко