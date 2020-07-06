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У США під час святкувань пройшли масові розстріли: загинуло майже 30 людей

Новини » Надзвичайні події     06.07.2020 - 01:34
У США під час святкувань пройшли масові розстріли: загинуло майже 30 людей
Фото: розстріли в США (twitter.com/mandophotos)

Трамп готовий ввести нацгвардію

У Сполучених Штатах під час святкування Дня незалежності пройшли масштабні заворушення із застосуванням вогнепальної зброї в декількох містах. В результаті загинули 27 людей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Наголошується, що найбільші заворушення пройшли в Чикаго, в ході яких було вбито 17 людей, ще 63 були поранені. У Нью-Йорку поранення отримала 41 людина, як мінімум четверо загинули.

Також розстріли пройшли в ряді інших міст США:

  • Балтимор: 8 поранених, 1 вбитий;
  • Детройт: 5 поранених, 2 вбитих;
  • Грінвілл: 8 поранених, 2 вбитих;
  • Мемфіс: 4 поранених, 1 вбитий;
  • Омаха: 8 поранених;
  • Клівленд: 4 поранених;
  • Сент-Луїс: 1 поранений;
  • Філадельфія: 4 поранених.

Як написав у Twitter президент США Дональд Трамп, у разі потреби він готовий ввести на вулиці національну гвардію.

"Кількість злочинів в Чикаго і Нью-Йорку зростає. Федеральний уряд готовий і здатний допомогти, якщо буде прохання", - написав Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що під час святкування Дня незалежності в Чикаго відбулася стрілянина на сімейній вечірці, в ході якої було вбито п'ять осіб, серед яких двоє дітей.

Також повідомлялося, що 4 липня сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни, в результаті чого загинули дві людини.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДень независимости УкраиныСтрільба
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