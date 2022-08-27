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У США під час ДТП загинула співробітниця американського посольства в Україні

Фото: Сара Лангенкамп, співробітниця посольства США в Україні (osvita.mvs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У США в ході аварії загинула Сара Джоан Лангенкамп. Вона була співробітницею американського посольства в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За інформацією видання, Лангенкамп їхала на велосипеді, коли її збила вантажівка. Вона була головою відділу з міжнародних питань наркотиків та правоохоронної діяльності в посольстві США в Україні.

При цьому в поліції відзначають, що ДТП сталося в четвер, 25 серпня. Водій вантажівки Volvo і Лангенкамп рухалися в одному напрямку в момент зіткнення.

Співробітниця американського посольства загинула на місці події. В даний момент триває розслідування.

Нагадаємо, сьогодні на сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.

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