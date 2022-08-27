У США під час ДТП загинула співробітниця американського посольства в Україні

За інформацією видання, Лангенкамп їхала на велосипеді, коли її збила вантажівка. Вона була головою відділу з міжнародних питань наркотиків та правоохоронної діяльності в посольстві США в Україні.

При цьому в поліції відзначають, що ДТП сталося в четвер, 25 серпня. Водій вантажівки Volvo і Лангенкамп рухалися в одному напрямку в момент зіткнення.

Співробітниця американського посольства загинула на місці події. В даний момент триває розслідування.