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У США вперше схвалили вакцинацію для профілактики ВІЛ-інфекції

Автор: Іванна Шовкун

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) вперше схвалило ін'єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції. Нн підійде для підлітків та дорослих з вагою понад 35 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт FDA.

"Сьогоднішнє схвалення (препарату, - ред.) дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток", - сказала глава відділення антивірусних препаратів Дебра Бірнкрант.

Перші дві ін'кції вводяться з різницею у місяць. Потім уколи робляться кожні два місяці.

Нагадаємо, американські вчені заявили про успішне випробування вакцини мРНК від ВІЛ на тваринах. Її прищеплювали мишам та макакам.

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