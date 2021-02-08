У США вперше від COVID-19 помер конгресмен

"Конгресмен Рон Райт мирно помер 7 лютого 2021 року у віці 67 років", - йдеться в повідомленні.

Конгресмен Райт помер менш ніж через два тижні після того, як він отримав позитивний результат тесту 21 січня. У той час він заявляв, що відчуває незначні симптоми, але в цілому відчуває себе добре і продовжить свою роботу з дому.

Видання зазначає, що у вересні 2020 року Райт був госпіталізований через ускладнення після лікування раку.

Райт був членом комітету Палати представників Сполучених Штатів у закордонних справах та комітету Палати представників з питань освіти та праці.