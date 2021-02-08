У США вперше від COVID-19 помер конгресмен

У Сполучених Штатах конгресмен від Республіканської партії Рон Райт помер після зараження коронавірусом. Він став першим діючим членом Конгресу США, який помер від COVID-19.
Про це повідомляє The Hill.
"Конгресмен Рон Райт мирно помер 7 лютого 2021 року у віці 67 років", - йдеться в повідомленні.
Конгресмен Райт помер менш ніж через два тижні після того, як він отримав позитивний результат тесту 21 січня. У той час він заявляв, що відчуває незначні симптоми, але в цілому відчуває себе добре і продовжить свою роботу з дому.
Видання зазначає, що у вересні 2020 року Райт був госпіталізований через ускладнення після лікування раку.
Райт був членом комітету Палати представників Сполучених Штатів у закордонних справах та комітету Палати представників з питань освіти та праці.
Нагадаємо, в США щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.
Крім того, на початку лютого в США кількість людей, які вакцинували проти COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. Всього отримали одну або дві дози препарату понад 26 млн американців.