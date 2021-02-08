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У США вперше від COVID-19 помер конгресмен

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 08 лютого 2021 19:42
У США вперше від COVID-19 помер конгресмен Фото: Рон Райт (wikimedia by United States Congress)
Автор: РБК-Україна

У Сполучених Штатах конгресмен від Республіканської партії Рон Райт помер після зараження коронавірусом. Він став першим діючим членом Конгресу США, який помер від COVID-19.

Про це повідомляє The Hill.

"Конгресмен Рон Райт мирно помер 7 лютого 2021 року у віці 67 років", - йдеться в повідомленні.

Конгресмен Райт помер менш ніж через два тижні після того, як він отримав позитивний результат тесту 21 січня. У той час він заявляв, що відчуває незначні симптоми, але в цілому відчуває себе добре і продовжить свою роботу з дому.

Видання зазначає, що у вересні 2020 року Райт був госпіталізований через ускладнення після лікування раку.

Райт був членом комітету Палати представників Сполучених Штатів у закордонних справах та комітету Палати представників з питань освіти та праці.

Нагадаємо, в США щодня вакцинують від коронавірусу близько 1,2 млн осіб. У семи американських штатах першу дозу вакцини отримали вже понад 10% дорослого населення.

Крім того, на початку лютого в США кількість людей, які вакцинували проти COVID-19, перевищила кількість хворих з початку пандемії. Всього отримали одну або дві дози препарату понад 26 млн американців.

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