За отравлением Ющенко стоит РФ. США рассекретили документ об одобренных Путиным убийствах

Доклад называется "Заказанные Кремлем убийства за границей, вероятно, продолжатся". Разведка США подготовила ее для Конгресса в 2016 году. В документе перечисляются убийства, которые российские спецслужбы совершили за границей с 1 января 2000 года по июль 2016 года.

Так, по данным американской разведки, Кремль согласовал:

подрыв автомобиля чеченского политика Зелимхана Яндарбиева в Катаре;

в Катаре; отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием-210 в Лондоне;

полонием-210 в Лондоне; "внезапную" смерть бизнесмена Александра Перепеличного в Великобритании, которую связывают с использованием токсичных веществ.

Также говорится, что Россия нацелилась на политических и оппозиционных лидеров в ключевых бывших советских республиках. В качестве примера приводят отравление бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Предполагается, что российская разведка подмешала ему в пищу диоксин в период, когда он был кандидатом в президенты и выступал за евроинтеграцию.

Еще одной целью Кремля был так называемый министр обороны "ЛНР" Александр Беднов (Бетмена). В 2015 году его сожгли в бронированном авто с помощью огнемета "Шмель".

Американская разведка отмечает, что убийства и нападения согласовал Путин. Это утверждение подкрепляют данными официального расследования отравления Литвиненко.

В докладе также отмечается, что Путин разрешил главарю Чеченской республики Рамзану Кадырову убивать за границей уроженцев. Убийства, совершенные "кадыровцами" за границей, имеют особый почерк и часто сопровождают стрельбой.