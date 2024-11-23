За отравлением Ющенко стоит РФ. США рассекретили документ об одобренных Путиным убийствах
Национальная разведка США впервые обнародовала документ об убийствах за границей политических оппонентов диктатора Владимира Путина. Это секретный доклад с 2016 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Доклад называется "Заказанные Кремлем убийства за границей, вероятно, продолжатся". Разведка США подготовила ее для Конгресса в 2016 году. В документе перечисляются убийства, которые российские спецслужбы совершили за границей с 1 января 2000 года по июль 2016 года.
Так, по данным американской разведки, Кремль согласовал:
- подрыв автомобиля чеченского политика Зелимхана Яндарбиева в Катаре;
- отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием-210 в Лондоне;
- "внезапную" смерть бизнесмена Александра Перепеличного в Великобритании, которую связывают с использованием токсичных веществ.
Также говорится, что Россия нацелилась на политических и оппозиционных лидеров в ключевых бывших советских республиках. В качестве примера приводят отравление бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Предполагается, что российская разведка подмешала ему в пищу диоксин в период, когда он был кандидатом в президенты и выступал за евроинтеграцию.
Еще одной целью Кремля был так называемый министр обороны "ЛНР" Александр Беднов (Бетмена). В 2015 году его сожгли в бронированном авто с помощью огнемета "Шмель".
Американская разведка отмечает, что убийства и нападения согласовал Путин. Это утверждение подкрепляют данными официального расследования отравления Литвиненко.
В докладе также отмечается, что Путин разрешил главарю Чеченской республики Рамзану Кадырову убивать за границей уроженцев. Убийства, совершенные "кадыровцами" за границей, имеют особый почерк и часто сопровождают стрельбой.
Смерть Навального
В феврале 2024 года российский оппозиционер Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Он находился за решеткой с 2021 года, когда вернулся в Россию.
В России заявляют, что причиной смерти Навального был тромб. ЕС и НАТО ввели санкции против России из-за смерти оппозиционера в тюрьме.
Некоторые западные СМИ предполагали, что российский диктатор Владимир Путин причастен к смерти Навального. А издание The Wall Street Journal предположило, что Путин мог не отдавать приказ об убийстве Навального, хотя это не снимает с него от ответственности.
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