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США очолили світовий рейтинг за новими випадками COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За добу, 12 вересня, у світі діагностували понад 440 000 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих виявили в США, Великобританії, Туреччині.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в США зафіксували понад 109 000 нових заражень, у Великобританії - понад 30 000, а в Туреччині - понад 24 000 випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Індія та Іран.

Україна серед країн світу посідає 45 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи – 15 позицію.

За кількістю нових заражень в Європі лідирують Великобританія, Росія, Німеччина, а за кількістю смертей на добу від коронавірусу - Росія, Болгарія, Німеччина.

У світі померли за добу 6 807 осіб, у яких підтвердили коронавірус. Вища добова смертність в США, Росії та Ірані.

Нагадаємо, глобальний саміт, присвячений питанням боротьби з коронавірусом, відбудеться 22 вересня. Захід має відбутися під час засідань Генасамблеї ООН на тижні високого рівня.

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