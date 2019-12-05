У США на військовій базі сталася стрілянина, є жертви

У Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина на військовій базі військово-морських сил Перл-Харбор, в результаті чого дві людини загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами представника військової бази Роберта Чадвіка, в результаті стрілянини загинули 2 людини, ще один потерпілий був госпіталізований. Жертвами були цивільні, які виконували роботу для Міністерства оборони США.

"Я можу підтвердити, що двоє людей померли", - заявив він.

Стрілянину відкрив військовослужбовець ВМС США, який сам в результаті застрелився. Наразі невідомо, якими саме мотивами керувався військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася стрілянина у кафе "Баку" на вулиці Антоновича. Між декількома іноземцями виник конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. Внаслідок інциденту постраждали декілька людей, а зловмисники втекли з місця події.

Також РБК-Україна писало, що в результаті перестрілки між мексиканськими правоохоронцями та членами банди в 65 кілометрах від американського кордону загинули щонайменше 10 осіб. Стрілянина сталася в північному місті Вілла Юніон. Банда намагалася штурмувати будівлю місцевої міськради.