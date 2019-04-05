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У США на військово-морській базі сталася стрілянина

Новини » Надзвичайні події    05.04.2019 - 17:09
У США на військово-морській базі сталася стрілянина
Фото: місце стрільби (Naval Air Station Oceana)

В результаті стрілянини загинула одна людина

На базі військово-морської авіації Oceana в американському місті Вірджінія-Біч сталася стрілянина, є один загиблий і один постраждалий. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

Через інцидент всі входи на базу були заблоковані, заявляли в аварійних службах регіону.

Раніше 24 березня в місті Сан-Франциско (штат Каліфорнія) відбулася стрілянина, в результаті якої одна людина загинула і троє постраждали.

Також 4 лютого в Чикаго (Іллінойс, США) відбулася стрілянина, в результаті якої двоє людей загинули, ще один перебуває в критичному стані.

Раніше поліція Каліфорнії затримала підозрюваного за фактом стрілянини в боулінг-клубі в американському місті Торранс поблизу Лос-Анджелеса. Один з нападників відкрив вогонь по натовпу з автомобіля Ford.

Начальник поліції повідомила, що заарештованого дізналися як 47-річного Реджинальда Уоллеса з Лос-Анджелеса. Вона зазначила, що його впізнали протягом 30 годин після стрільби і заарештували в Лос-Анджелесі.

 

 

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