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США внесли Україну у список країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки

Автор: Анастасія Рокитна

Україну внесли до списку країн з "найвищим рівнем небезпеки" через ситуацію з коронавірусом. Таке рішення прийняв Центр з контролю та профілактики захворювань США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

За останні 28 днів у пунктах призначення, які підпадають під 4-ту категорію, було понад 500 випадків COVID-19 на 100 000 жителів.

США віднесли до країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки такі держави:

  • Україну,
  • Австрію,
  • Велику Британію,
  • Грецію,
  • Ірландію,
  • Швейцарію.

Загалом же в списку наразі перебувають 77 країн.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 120 нових заражень коронавірусом, а також 734 смерті.

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