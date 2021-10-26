США внесли Україну у список країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки
Фото: Україну внесли до списку країн з найвищим рівнем небезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україну внесли до списку країн з "найвищим рівнем небезпеки" через ситуацію з коронавірусом. Таке рішення прийняв Центр з контролю та профілактики захворювань США.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
За останні 28 днів у пунктах призначення, які підпадають під 4-ту категорію, було понад 500 випадків COVID-19 на 100 000 жителів.
США віднесли до країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки такі держави:
- Україну,
- Австрію,
- Велику Британію,
- Грецію,
- Ірландію,
- Швейцарію.
Загалом же в списку наразі перебувають 77 країн.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 120 нових заражень коронавірусом, а також 734 смерті.