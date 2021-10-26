США внесли Україну у список країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки

Україну внесли до списку країн з "найвищим рівнем небезпеки" через ситуацію з коронавірусом. Таке рішення прийняв Центр з контролю та профілактики захворювань США.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на CNN .

За останні 28 днів у пунктах призначення, які підпадають під 4-ту категорію, було понад 500 випадків COVID-19 на 100 000 жителів.

США віднесли до країн з найвищим рівнем COVID-небезпеки такі держави:

Україну,

Австрію,

Велику Британію,

Грецію,

Ірландію,

Швейцарію.

Загалом же в списку наразі перебувають 77 країн.