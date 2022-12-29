США будут требовать COVID-тесты для путешественников из Китая

Начиная с 5 января каждый путешествующий из материкового Китая, Гонконга и Макао должен будет предоставить официальным лицам авиакомпании отрицательный ПЦР или тест на антиген не позднее чем за два дня до посадки на самолет в США. Исключением будут только дети до 2 лет.

Ранее обязательное тестирование для приезжих из Китая также ввели в Индии, Италии, Японии и Тайване.