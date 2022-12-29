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США будут требовать COVID-тесты для путешественников из Китая

Фото: США потребуют COVID-тесты для путешественников из Китая (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правительство США вслед за Италией вводит обязательное тестирование на COVID всех путешественников прилетевших в страну из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Начиная с 5 января каждый путешествующий из материкового Китая, Гонконга и Макао должен будет предоставить официальным лицам авиакомпании отрицательный ПЦР или тест на антиген не позднее чем за два дня до посадки на самолет в США. Исключением будут только дети до 2 лет.

Ранее обязательное тестирование для приезжих из Китая также ввели в Индии, Италии, Японии и Тайване.

Напомним, после снятия "ковидных ограничений" в провинции Чжэцзян на востоке Китая ежедневно фиксируется около миллиона новых случаев заражения COVID-19.

РБК-Украина ранее сообщало, что правительство Италии рассматривает возможность ввести более строгие ограничения на поездки из Китая, в случае обнаружения нового штамма коронавируса.

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