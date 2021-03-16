США ведуть переговори з низкою країн про передачу зайвих доз COVID-вакцини

Влада США ведуть переговори з країнами про те, кому віддати надлишки вакцини від коронавіруса, які можуть залишитися після вакцинації в країні. Але поки що невідомо, з якими.

Він не назвав країни, з якими ведуть переговори, але пообіцяв незабаром розповісти про цю ситуацію більше.

"Ми вже ведемо переговори з кількома країнами. Я дам вам знати про це дуже скоро", - сказав Байден.

Відомо, що президент США раніше називав пріоритетом вакцинацію всіх американців, перш ніж передавати вакцину в інші країни.