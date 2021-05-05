У США вакцину Pfizer дозволять застосовувати дітям від 12 років

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками (FDA) США готується на наступному тижні дозволити використання вакцини Pfizer проти COVID-19 для дітей від 12 років. Зараз препарат дозволений людям від 16 років.

Урядове агентство вивчає дані дослідження, надані компанією Pfizer, де брали участь 2260 дітей від 12 років. У цій групі препарат показав стовідсоткову ефективність, а також добре сприйнявся дитячим організмом.

На цей час Pfizer ще проводить дослідження ефективності свого препарату на дітях від 2 до 11 років. Результати тестів обіцяють оприлюднити у вересні.

В Україні вже почалася вакцинація препаратом Pfizer. МОЗ планує протягом травня отримати майже 1 млн доз вакцини.