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Діти

У США вакцину Pfizer дозволять застосовувати дітям від 12 років

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками (FDA) США готується на наступному тижні дозволити використання вакцини Pfizer проти COVID-19 для дітей від 12 років. Зараз препарат дозволений людям від 16 років.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Урядове агентство вивчає дані дослідження, надані компанією Pfizer, де брали участь 2260 дітей від 12 років. У цій групі препарат показав стовідсоткову ефективність, а також добре сприйнявся дитячим організмом.

На цей час Pfizer ще проводить дослідження ефективності свого препарату на дітях від 2 до 11 років. Результати тестів обіцяють оприлюднити у вересні.

В Україні вже почалася вакцинація препаратом Pfizer. МОЗ планує протягом травня отримати майже 1 млн доз вакцини.

Раніше повідомлялося, що МОЗ розраховує, що в травні 2021 року Україна отримає майже мільйон доз вакцини від Pfizer.

Відзначити, у двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer. При цьому одну таку підробку продавали майже за тисячу доларів.

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