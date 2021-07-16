У США вакцинацію дітей від коронавірусу можуть дозволити взимку

При цьому Moderna, і Pfizer-BioNTech почали випробування своїх вакцин для дітей у віці до 12 років у березні, а перші результати цих досліджень очікуються восени.

Після цього співробітникам управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США буде потрібно кілька місяців, щоб розглянути їх заявки.

У відомстві очікують, що після цього вакцинація проти COVID-19 буде остаточно схвалена для цієї вікової групи.

Представник FDA нагадав, що використовувані зараз препарати були введені в рамках дозволу на екстрене застосування і не отримали остаточного схвалення з боку влади, яке видається на наступному етапі.