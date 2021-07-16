У США вакцинацію дітей від коронавірусу можуть дозволити взимку

Дозвіл на екстрене застосування вакцини від коронавірусу для дітей до 12 років може бути отримано на початку або середині зими. Зараз вакцинацію проти COVID-19 дозволяється проходити у віці від 12 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
При цьому Moderna, і Pfizer-BioNTech почали випробування своїх вакцин для дітей у віці до 12 років у березні, а перші результати цих досліджень очікуються восени.
Після цього співробітникам управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США буде потрібно кілька місяців, щоб розглянути їх заявки.
У відомстві очікують, що після цього вакцинація проти COVID-19 буде остаточно схвалена для цієї вікової групи.
Представник FDA нагадав, що використовувані зараз препарати були введені в рамках дозволу на екстрене застосування і не отримали остаточного схвалення з боку влади, яке видається на наступному етапі.
Нагадаємо, раніше в ВООЗ заявили, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною третя доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу.
Зазначимо, Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.