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В США въехали более 82 тысяч украинцев по программе U4U

Фото: в Иммиграционной службе США высказались о программе "Единение для Украины" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Соединенные Штаты Америки въехали более 82 000 украинцев и членов их семей в рамках правительственной программы "Единение для Украины" (U4U) для помощи беженцам, вынужденным выехать из страны из-за полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Иммиграционной службы США.

Программа, начатая американским правительством, дает право на въезд в Штаты и пребывание в стране сроком до 2 лет по гуманитарному разрешению - "гуманитарному паролю".

Как уточняется на сайте Иммиграционной службы США, для принятия участия в программе гражданина Украины должен поддержать американский спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в Штатах.

Служба гражданства и иммиграции США подтвердила заявки на участие в программе более 177 тысяч человек, поддержавших беженцев из Украины по этой программе и пожелавших стать спонсорами.

Кроме того, в Штатах ввели программу "Временной защиты" для украинцев, которые находятся в США. Она действует также и для граждан Афганистана, Бирмы, Эфиопии, Гаити, Камеруна, Сомали, Судана, Венесуэлы и Йемена.

Иммиграционная служба США в 2022 и 2021 бюджетных годах получила более 483 тысяч заявок на получение статуса "Временной защиты", что, как отмечается в отчете, стало "экстраординарным количеством". Была одобрена почти половина таких заявок.

Напомним, что в ноябре украинские беженцы в США получили право на работу автоматически.

Ранее сообщалось, что Европа переживает рекордный наплыв беженцев, и европейской зоне грозит новый миграционный кризис, так как страны ЕС пытаются принять как украинцев, так и беженцев из других стран.

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Соединенные Штаты Америки