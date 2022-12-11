В США въехали более 82 тысяч украинцев по программе U4U

Программа, начатая американским правительством, дает право на въезд в Штаты и пребывание в стране сроком до 2 лет по гуманитарному разрешению - "гуманитарному паролю".

Как уточняется на сайте Иммиграционной службы США, для принятия участия в программе гражданина Украины должен поддержать американский спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в Штатах.

Служба гражданства и иммиграции США подтвердила заявки на участие в программе более 177 тысяч человек, поддержавших беженцев из Украины по этой программе и пожелавших стать спонсорами.

Кроме того, в Штатах ввели программу "Временной защиты" для украинцев, которые находятся в США. Она действует также и для граждан Афганистана, Бирмы, Эфиопии, Гаити, Камеруна, Сомали, Судана, Венесуэлы и Йемена.

Иммиграционная служба США в 2022 и 2021 бюджетных годах получила более 483 тысяч заявок на получение статуса "Временной защиты", что, как отмечается в отчете, стало "экстраординарным количеством". Была одобрена почти половина таких заявок.