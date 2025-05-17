В США из тюрьмы сбежали 10 заключенных, среди них обвиняемые в убийстве

В США из исправительного центра Нового Орлеана сбежали десять заключенных, некоторые обвиняются в убийстве. Часть из них до сих пор не удалось задержать - продолжается масштабная операция по розыску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным, побег произошел в ночь на пятницу. Группа заключенных в возрасте от 19 до 42 лет сломала раздвижные двери камеры, вырвала из креплений умывальник и туалет и таким образом пробила проход через стену.

Далее они выбрались через грузовую рампу и перелезли через внешний забор. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как беглецы пересекают автомагистраль.

Двух заключенных удалось задержать в тот же день, одного из них нашли под авто в гостиничном паркинге во Французском квартале. Остальные восемь до сих пор находятся в розыске.

Шериф округа Орлеан Сьюзен Гатсон заявила, что побег мог произойти с помощью изнутри.

Один из сотрудников учреждения, который видел инцидент на камерах, не сообщил об этом шерифу вовремя. По данному факту продолжается отдельное расследование.

Начальник полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик также раскритиковала задержку с сообщением о побеге. Ее ведомство узнало об инциденте только через два часа после того, как исчезновение заключенных обнаружили во время планового подсчета.

Некоторым из беглецов уже предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, включая убийство. Полиция провела спецоперации по защите потенциальных жертв - в частности, одну семью эвакуировали из дома из-за угрозы.